Les réserves de change termineront l’année à 118 milliards de dollars

Les réserves de change de l’Algérie devraient clôturer l’année 2016 entre 117 et 118 milliards de dollars, contre 119 milliards de dollars à fin octobre dernier, a indiqué samedi à Alger le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal. "Le maintien des réserves à ces niveaux dépend de l’amélioration des cours de pétrole, de la réduction des importations et de la poursuite de la stabilisation du dollar", a expliqué M. Loukal à la presse en marge des travaux du Forum africain d’investissements et d’affaires ouvert samedi à Alger. Pour rappel, le matelas de devises était de 121,9 milliards de dollars à fin septembre 2016 contre 129 milliards de dollars fin juin 2016.