L'armée irakienne reprend quatre villages à Daech

L'armée irakienne a repris samedi 4villages au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) au nord-est de la ville de Mossoul dans le nord du pays, a annoncé le Centre irakien de coordination des opérations dans un communiqué. "La 16e division de l'armée de terre a libéré quatre villages sur le front nord (Khayraban, Abou Jarbouah, Darawich et Qoulan Tappah) et a hissé le drapeau irakien sur les bâtiments après avoir vaincu l'ennemi, qui a perdu des hommes et de l'équipement", a déclaré le général Abdoul Amir Yarallah, cité dans le communiqué.