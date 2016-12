70 kilogrammes de kif saisis à Aïn Temouchent

Soixante-dix kilogrammes de kif traité ont été saisis samedi à Aïn Temouchent par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 3 décembre à Aïn Temouchent (2e région militaire), 70 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont intercepté, à Oran, Tlemcen et Relizane, 20 immigrants clandestins", précise le MDN, indiquant que "720 litres de carburant ont été saisis à Tlemcen".