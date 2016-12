Accidents de la route: sept morts en une journée

Sept personnes sont mortes et onze autres ont été blessées dans cinq accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile rendu public dimanche. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif avec deux personnes décédées et trois autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules léger, survenue sur le CW n°118, dans la commune de Belaa.