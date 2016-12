Combats en Ouganda: 51 corps non identifiés enterrés

Les corps de 51 personnes non identifiées, tuées fin novembre lors d'affrontements entre les gardes d'un souverain local et les forces de sécurité dans la région de Kasese, dans l'ouest de l'Ouganda, ont été enterrés dimanche, selon une source administrative. "Nous avons commencé ce matin (dimanche) à enterrer 51 personnes qui ont été tuées dans l'attaque de la semaine dernière, car aucun parent n'est venu les réclamer. Nous finirons de les enterrer aujourd'hui", a déclaré le président du district de Kasese, Geoffrey Sibendire Bigogo. "C'est un exercice douloureux, mais nous n'avions pas le choix. Les corps pourrissaient et l'odeur était insupportable avec autant de victimes", a-t-il ajouté.