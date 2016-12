Le ministre de l'Enseignement supérieur en Malaisie

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, effectuera, à partir de lundi, une visite de travail en Malaisie, à l'invitation de son homologue malaisien, indique dimanche le ministère dans un communiqué. Au cours de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, les deux parties procèderont à la signature d'un mémorandum d'entente et de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.