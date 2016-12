L'ARAV se penche sur la prochaine campagne électorale

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a tenu dimanche une séance de travail avec le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, dans le cadre des rencontres de concertation et de coordination entamées récemment par l'ARAV. La rencontre s'est tenue en présence de tous les membres de l'ARAV à l'initiative de son président Zouaoui Benhamadi. Cette rencontre "vise, en premier lieu, à écouter le président de la HIISE pour mieux connaître le rôle et les attributions de cette nouvelle instance dans notre pays et coordonner le travail de concertation en application des lois de la République visant à consacrer le principe des hautes autorités garant de la transparence des prochaines échéances", a précisé un communiqué de l'ARAV.