Méditerranée: Plus de 730 migrants secourus en 24h

Plus de 730 migrants ont été secourus en 24 heures entre samedi et dimanche au large de la Libye, et deux femmes sont mortes d'hypothermie après seulement quelques heures en mer, ont annoncé les gardes-côtes italiens et des ONG. Les opérations de secours ont eu lieu auprès de cinq gros canots pneumatiques et de cinq toutes petites embarcations en bois ou pneumatiques, entre samedi matin et dimanche matin, dont plusieurs en pleine nuit.