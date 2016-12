Brésil: grandes manifestations contre la corruption

Des milliers de Brésiliens ont manifesté dans plusieurs villes du pays dimanche contre la corruption et pour soutenir l'enquête autour du scandale politique Petrobras. A Rio de Janeiro, un manifestant brandissait une pancarte avec l'inscription "opération Lava Jato (lavage express), défendue par le peuple". L'enquête "Lava Jato" sur le scandale de corruption touchant le groupe pétrolier Petrobras a compromis de nombreux représentants de la classe politique au Brésil. A Brasilia, quelque 5.000 personnes se sont rassemblées en face du parlement, selon le secrétariat à la Sécurité. Selon des images diffusées par la télévision et les médias brésiliens, des manifestations ont également eu lieu dans de nombreuses autres villes comme Belo Horizonte (sud-est), Recife, Salvador (nord-est) et Sao Paulo (sud-est).