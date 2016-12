Référendum: Matteo Renzi annonce sa démission

Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a annoncé tôt lundi matin sa démission, qu'il présentra lundi au président italien Sergio Mattarella à l'issue d'un conseil des ministres. "Mon expérience de chef de gouvernement s'arrête là", a déclaré M. Renzi, après sa défaite au référendum sur la réforme constitutionnelle, précisant qu'il remettrait sa démission lundi . "Aujourd'hui, le peuple italien a parlé sans équivoque. J'embrasse fort mes amis du oui, on a essayé", a-t-il ajouté en adressant ses "félicitations au front du non et en lui souhaitant d'œuvrer pour le bien de l'Italie et des Italiens". Les Italiens ont massivement rejeté dimanche, par référendum, la réforme constitutionnelle portée par le jeune chef du gouvernement, âgé de 41 ans, arrivé au pouvoir en février 2014.