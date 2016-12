Le Premier ministre néo-zélandais démissionne

Le Premier ministre néo-zélandais John Key a annoncé lundi sa démission, déclarant qu'il était temps pour lui de partir après huit ans à son poste et évoquant des raisons familiales. "C'est la décision la plus difficile que j'aie jamais prise, et je ne sais pas ce que je vais faire ensuite", a déclaré M. Key lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il ne s'était jamais vu comme un politicien de carrière. Sa formation politique de centre-droit, le National Party, doit se réunir dans les prochains jours pour élire un nouveau dirigeant. Le vice-Premier ministre Bill English est largement considéré comme le favori pour lui succéder à la tête du gouvernement.