L'OCI appelle à un arrêt ''immédiat'' des violences en Birmanie

L'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a appelé, dimanche, à un arrêt ''immédiat'' des violences en Birmanie, dans l’Etat de Rakhine, qui ont entraîné la perte de vies innocentes et le déplacement de dizaines de milliers des Rohingyas. Dans un communiqué, le Secrétaire général de l'OCI, Yousef Ahmed Al-Othaimeen, a demandé au gouvernement de Birmanie de prendre des mesures ''claires et décisives'' pour endiguer la violence et rétablir le calme dans la région", tout en exprimant son soutien aux récentes déclarations des Etats membres de l’OCI, qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant la violence et la détérioration de la situation humanitaire des Rohingyas.