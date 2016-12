Incendie dans un hôtel de Karachi: 11 morts, 75 blessés

Au moins onze personnes ont trouvé la mort et 75 autres blessées dans un incendie ayant éclaté avant l'aube lundi dans un grand hôtel de Karachi, la plus peuplée des villes du Pakistan, ont indiqué la police et un médecin. Quatre femmes figurent parmi les morts, et plusieurs ressortissants étrangers parmi les blessés, selon le Dr Semi Jamali, de l'Hôpital Jinnah, le principal de la mégapole portuaire.