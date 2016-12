L’ANEM prépare un nouveau site internet

L'Agence nationale de l'Emploi (ANEM) a lancé depuis dimanche, dans quatre wilayas pilotes, un nouveau site Internet, pour permettre aux demandeurs d'emplois et aux employeurs de s'inscrire en ligne, a annoncé lundi son directeur général Mohamed Tahar Chalal. "L'ANEM a lancé, depuis hier dans les wilayas de Sidi Bel Abbès, Annaba, Bejaia et Boumerdès ses services à distance, en attendant sa généralisation, le 2 janvier 2017, à travers le territoire national", a déclaré M. Chalal à la presse en marge d'une conférence sur les statistiques et l'emploi. M. Chalal a expliqué que ce nouveau site internet (www.anem.dz), "actuellement en phase expérimentale", vise notamment à limiter les déplacements au niveau de ses agences en introduisant des demandes via internet.