Le Premier ministre belge en visite en Algérie

Le Premier ministre du royaume de Belgique, Charles Michel, effectuera à partir de mardi une visite de travail de deux jours en Algérie, a indiqué lundi un communiqué des services du Premier ministre. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, abordera "l'évaluation de l'état des relations bilatérales dans tous les domaines", a précisé la même source. Les deux parties auront à "examiner les mécanisme à même de permettre d'accroître les échanges économiques d'une part et, d'aborder, dans le cadre d'un esprit de dialogue et de concertation, les questions liées à la circulation des personnes et des affaires sécuritaires", a ajouté le communiqué.