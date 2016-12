RD Congo : 23 morts des affrontements dans le centre

Vingt-trois personnes ont été tuées dans des affrontements survenus entre vendredi et dimanche dans la région de Tshikapa, dans le centre de la République démocratique du Congo, selon un bilan officiel donné lundi. Ces violences ayant opposé policiers et soldats à la milice d'un ancien chef coutumier local ont fait "13 morts et 14 blessés dans les rangs des forces de l'ordre, 10 morts du côté de la milice", a affirmé sur la télévision publique Hubert Mbingho N'Vula, vice-gouverneur du Kasaï, province dont Tshikapa est la capitale, cité par des médias. "L'ordre public a été rétabli", a-t-il affirmé, confirmant des informations sur un retour au calme à Tshikapa depuis dimanche soir.