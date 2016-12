Attaque contre des médecins russes à Alep

La Russie exige que la communauté internationale et les organisations humanitaires condamnent l'attaque perpétrée contre un hôpital militaire à Alep (Syrie) dans laquelle une femme médecin russe a été tuée, a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov. "Nous exigeons que la communauté internationale, ainsi que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins sans frontières et d'autres organisations internationales condamnent fermement l'assassinat délibéré des médecins militaires russes qui assumaient leur devoir médical en portant assistance à des civils d'Alep. Tous les acteurs et les auteurs du bombardement de l'hôpital russe à Alep doivent en porter la responsabilité proportionnée", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense.