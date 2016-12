Le pétrole monte, mais la production des pays non-membres de l'Opep inquiète

Les cours du pétrole continuaient de grimper lundi en fin d'échanges européens, toujours soutenus par l'annonce de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) d'une limitation de sa production. Vers 17H15 GMT (18H15 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 54,92 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 46 cents par rapport à la clôture de vendredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour le contrat de janvier gagnait 26 cents à 51,94 dollars. Les cours de l'or noir ont atteint leur point le plus haut en 17 mois vers 11H25 GMT, à 55,33 dollars pour le Brent et à 52,42 dollars pour le WTI.