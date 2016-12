USA: un homme a projeté un attentat contre le Capitole

Un Américain a été condamné lundi à 30 ans de prison après avoir plaidé coupable d'avoir planifié un attentat au nom du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI-Daech) contre le Capitole à Washington, pendant un discours solennel du président Barack Obama, a annoncé le ministère de la Justice. Christopher Lee Cornell, de Green Township dans l'Ohio, était accusé devant un tribunal fédéral de cet Etat du Nord d'avoir projeté et tenté de tuer des responsables du gouvernement, ceci au nom du groupe EI. Le jeune homme de 22 ans avait été arrêté le 14 janvier 2015, six jours avant la date à laquelle il avait prévu de déclencher des explosifs et de tirer sur le public dans le Capitole, qui abrite les deux chambres du Congrès américain, pendant le discours sur l'état de l'Union de M. Obama, a expliqué le ministère.