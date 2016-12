Burkina: des tablettes chinoises offertes aux députés

Les députés burkinabè sont au centre depuis près de trois semaines d'une vive polémique pour avoir accepté des tablettes tactiles offertes par une société chinoise, au point qu'ils ont annoncé lundi y renoncer. "Face à l'incompréhension d'une partie de la population et surtout de l'exploitation malsaine qui en est faite, l'Assemblée nationale, réunie en séance plénière le lundi 5 décembre 2016 sur proposition de son président a décidé de restituer les tablettes au gouvernement", selon un communiqué publié lundi à Ouagadougou. Le 10 novembre, les 127 députés avaient reçu chacun devant toutes les caméras de télévision du pays, une tablette de la part de Huawei technologies. Prix total: 65 millions de francs CFA (près de 100.000 euros). Or, cette société chinoise, pays avec lequel le Burkina n'a plus de relations diplomatiques depuis 1994, avait obtenu cinq mois plus tôt du gouvernement du Burkina, un marché de construction d'une fibre optique qui doit relier Ouagadougou à la frontière du Ghana pour près de 4,7 milliards de francs CFA (7,5 millions d'euros).