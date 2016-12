Norvège: une femme et un garçon poignardés à mort

Une femme et un garçon ont été mortellement poignardés lundi près d'une école de Kristiansand (sud de la Norvège) par un ou des agresseurs toujours en fuite, a annoncé la police norvégienne. Les mobiles de l'agression n'étaient pas clairs dans l'immédiat et la police n'a procédé à aucune interpellation. "Une importante opération policière est en cours (...) pour retrouver le ou les agresseurs", a déclaré Terje Kaddeberg Skaar, chef adjoint de la police locale, lors d'une conférence de presse. L'identité des deux victimes n'est pas encore connue avec certitude et on ignore si elles entretenaient des liens de parenté.