Veto de Moscou et Pékin à une résolution de l'ONU pour une trêve à Alep

La Russie et la Chine ont mis lundi leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution demandant une trêve de sept jours à Alep (nord de la Syrie). Le Venezuela a aussi voté contre ce texte présenté par l'Espagne, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande. L'Angola s'est abstenu. Les onze autres pays ont voté pour. C'est la sixième fois que la Russie bloque ainsi une résolution du Conseil sur la Syrie depuis le début du conflit en mars 2011, et la cinquième fois pour la Chine. La Russie avait exprimé de fortes réserves sur ce texte, négocié pendant plusieurs semaines. L'ambassadeur russe Vitali Tchourkine a estimé que le Conseil aurait dû attendre les résultats d'une réunion prévue mardi à Genève entre Américains et Russes.