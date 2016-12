Agressions de femmes musulmanes à New York

Deux femmes, dont une policière, ont été agressées lors de deux incidents distincts à New York parce qu'elles étaient musulmanes, et des croix gammées sont apparues dans le métro. Samedi, au sud-ouest du quartier de Brooklyn, l'officier de police Aml Elsokary, qui n'était pas en service, a été apostrophée par un homme qui l'a menacée de lui couper la gorge. L'homme a été interpellé dimanche, a indiqué la police de New York cité par l'AFP. Il a été inculpé notamment de délit à caractère raciste ou visant une religion, et placé en détention, selon Eric Gonzalez, procureur de Brooklyn. "Aml Elsokary est l'une des 900 musulmans américains de la police de New York qui nous protègent. Soyons aux côtés de sa famille", a tweeté le maire de New York, Bill de Blasio au sujet de l'incident.