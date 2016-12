Sanctions contre l'Iran: Rohani critique l’attitude de Washington

Le président iranien Hassan Rohani a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir failli à leurs engagements en prolongeant les sanctions contre l'Iran. Washington devra "faire face à notre réaction très dure" à cette "violation", a prévenu le président Rohani dans un discours à l'université de Téhéran. "N'en doutez pas, les Américains veulent nous mettre autant de pression que possible: nous devons résister et trouver une solution et nous y parviendrons", a-t-il ajouté. Il y a "un consensus" en Iran à ce sujet, "il n'y a aucune différence d'opinion entre le gouvernement, le Majlis (Parlement) et le guide suprême, Ali Khamenei", selon le président Rohani.