Le gouvernement syrien conditionne la trêve à Alep

Le gouvernement syrien refuse toute trêve à Alep (nord de la Syrie) ne prévoyant pas le départ des "terroristes", a annoncé mardi le ministère syrien des Affaires étrangères. "La Syrie ne laissera pas ses citoyens dans l'est d'Alep otages des terroristes et fera tout son possible pour les libérer. Elle refuse donc toute tentative (...) pour instaurer un cessez-le-feu à Alep-Est ne prévoyant pas la sortie de tous les terroristes", a indiqué le ministère dans un communiqué. "La Syrie est reconnaissante à la Fédération de la Russie et à la Chine d'avoir utilisé leur droit de veto (...) face à un projet de résolution qui parle d'une trêve sans prévoir la sortie des hommes armés de l'est d'Alep", a ajouté le ministère syrien.