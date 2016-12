Attaque contre un hôpital à Alep : réaction "cynique" de la Croix-Rouge

Le ministère russe de la Défense a profondément déploré la réaction du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) par rapport au pilonnage hier lundi, d'un hôpital russe à Alep, qui a fait deux morts et plusieurs blessés parmi le personnel. Le CICR avait imputé la responsabilité de la mort des deux médecins militaires russes à toutes les parties impliquées dans le conflit syrien. "Nous comptions sur le respect du CICR envers nos médecins à Alep et sur une condamnation des démarches des combattants de la dénommée opposition. Pourtant, nous avons entendu des commentaires cyniques qui ne sont pas dignes du statut du Comité et témoignent plutôt de son indifférence à l'égard du meurtre de médecins russes à Alep", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.