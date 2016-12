Education dans le monde : Singapour en tête du classement

Singapour est en tête du classement sur l’équité et l’efficacité des systèmes scolaires, a révélé une enquête, indiquant que les pays de l’OCDE les plus performants sont le Japon, l’Estonie, la Finlande et le Canada. La dernière enquête PISA de l’OCDE, qui évalue la qualité des systèmes scolaires dans le monde, a expliqué que près de 540 000 élèves de 15 ans dans 72 pays, dont l’Algérie, et économies ont été soumis aux épreuves de sciences, de compréhension de l’écrit, de mathématiques et de résolution collaborative de problèmes de l’enquête PISA 2015 de l’OCDE.