Syrie : les discussions russo-américaines annulées

Alors que les forces syriennes sont en phase de vaincre les groupes armés dans la bataille d'Alep, les Russes et les Américains s'accusent mutuellement de bloquer toute tentative pour mettre fin aux combats meurtriers en Syrie. La Russie a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir annulé des discussions sur Alep prévues à Genève et de refuser un dialogue "sérieux" sur le sort des groupes armés syriens, qui tentent de "gagner du temps". Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a accusé Washington d'avoir annulé de fait des discussions sur la Syrie entre experts russes et américains prévues, selon lui, mercredi à Genève. Lors de leur rencontre à Rome vendredi, Sergueï Lavrov et le secrétaire d'Etat américain John Kerry s'étaient mis d'accord pour une rencontre à Genève sur la Syrie.