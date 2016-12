Tribunal criminel d’Ouargla : 12 ans de prison pour adhésion à groupe terroriste

Une peine de 12 ans de prison fermes a été prononcée mardi par le tribunal criminel près la Cour d’Ouargla à l’encontre de K.M (26 ans), de nationalité malienne, pour adhésion à un groupe terroriste, détention d’arme de guerre et de munitions sans autorisation des instances compétentes, et séjour illégal sur le territoire national. Le mis en cause a été condamné également à verser une amende de 500.000 DA. L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi, au mois de février dernier lorsque des éléments de sécurité ont arrêté K.M dans une zone montagneuse de la région de Silet (wilaya de Tamanrasset), en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de cinq balles.