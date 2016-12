Interruption totale du trafic ferroviaire à Bejaia

Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu à Bejaia en raison d’une grève décrétée par les mécaniciens de la société nationale des transports ferroviaire (SNTF) et quelques agents roulants exigeant la valorisation de leur plan de carrière, a-t-on appris de la chef de gare de Bejaia, Bahia Rachedi. Cette grève, observée par ailleurs dans les wilayas du centre, a valu l’arrêt de quatre (04) trains de voyageurs et deux (02) navettes reliant Bejaia à Beni-Mançour, à l’extrémité Ouest de la wilaya, deux (02) autorails et deux (02) trains de marchandises, a-t-on précisé.