Le potentiel économique de l’Algérie présenté à Washington

Les atouts de l’économie algérienne ont été présentés mardi à Washington dans le cadre d’un forum international sur les relations américano-méditerranéennes organisé par le Think Tank américain Center for Transatlantic relations. Intervenant au cours de cette rencontre de deux jours à laquelle prennent part 13 pays de la méditerranée, la membre du Conseil de la Nation, Hafidha Benchehida, a évoqué l’amélioration du climat des affaires et la stabilité dans le pays qui permettent à l’Algérie de devenir une destination attrayante pour l’investissement étranger.