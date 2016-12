Près de 500 clandestins dans deux centres de détention au Texas

Près de 500 femmes et enfants clandestins ont été libérés de deux centres de détention du Texas, dans le sud des Etats-Unis, après que la justice a jugé illégale la rétention d'enfants, a annoncé mardi une organisation de défense des migrants. Ces 470 personnes étaient détenues dans deux centres de détention privés, selon le département américain de l'Immigration, qui a confirmé leur libération. Des clandestins qui recherchent l'asile aux Etats-Unis sont régulièrement relâchés de ces centres après que leurs dossiers ont été traités, mais l'ampleur des sorties de ce week-end est inhabituelle, relève le Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES).