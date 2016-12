Le Venezuela propose de stabiliser les prix du brut pour dix ans

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé qu'il allait proposer aux membres de l'Opep et autres producteurs liés au cartel de fixer les prix du brut pour dix ans, après l'accord historique de réduction de la production annoncé il y a une semaine. "Je propose qu'au cours du premier trimestre 2017 nous ayons une réunion des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Opep avec ceux des pays n'appartenant pas à l'Opep pour étudier une proposition de stabilisation pour dix ans du marché pétrolier et de défense de ses prix justes", a déclaré M. Maduro lors d'un discours à Carabobo (centre) retransmis à la télévision mardi soir.