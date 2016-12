Un journaliste irakien tué à Kirkouk

Des hommes armés ont tué mardi le directeur d'une station de radio dans la ville de Kirkouk, au nord de Baghdad, le dernier assassinat en date de journalistes en Irak, ont rapporté des médias. "Des hommes non identifiés et armés roulant à bord d'une voiture ont assassiné Mohammed Thabet al-Obeidi" dans le centre-ville alors qu'il se rendait à son lieu de travail, a indiqué un colonel de la police. Agé de 38 ans, le journaliste dirigeait la radio locale Baba Gurgur qui diffuse des programmes en langues arabe, kurde et turkmène et travaillait également pour le Iraqi Media Network (média d'Etat).