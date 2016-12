Hadj 2017: début des préparatifs en janvier prochain

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa a affirmé mardi à Alger que son département ministériel entamera les préparatifs du hadj 2017 en janvier prochain. Lors d'une réunion tenue avec les agences de tourisme ayant participé à l'organisation du hadj 2016, le ministre a indiqué que les préparatifs du hadj 2017 seront lancés en janvier prochain, insistant par la même occasion sur l'importance "d'être sur le terrain pour choisir les lieux de résidence des hadji algériens et régler les questions inhérentes au transport et à la restauration".