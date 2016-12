Ligue des champions: Leicester sans Sliamni et Mahrez contre Porto

Les internationaux algériens de Leicester City Islam Slimani et Ryad Mahrez ne se déplaceront pas avec les Foxes au Portugal pour affronter le FC Porto mercredi soir (20h45) pour le compte de la sixième et dernière journée de la Ligue des champions. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, et assuré de la première place du groupe G, Leicester se déplacer à Porto avec un groupe largement remanié. "Slimani, Schmeichel, Huth, Vardy, Mahrez et King ne sont pas disponibles. Ils vont rester à la maison", a expliqué Claudio Ranieri en conférence de presse.