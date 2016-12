Menace d'attentat contre le métro de Los Angles

La surveillance a été renforcée mardi dans le métro de Los Angeles à la suite d'une menace anonyme d'attentat à l'explosif venue de l'étranger et portant sur une station près du parc d'attraction Universal, ont rapporté les médias. Une douzaine de policiers en casques, gilets pare-balles et mitraillettes, certains accompagnés de chiens renifleurs, montaient la garde devant l'entrée de la station Universal City, proche du parc d'attraction éponyme et l'une des plus fréquentées de la ville de l'ouest des Etats-Unis, selon le même sources.