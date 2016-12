Brésil : l'âge de la retraite passera à 65 ans

Le président brésilien Michel Temer a adressé mardi au Parlement une proposition de réforme du régime déficitaire des retraites qui durcit les conditions en fixant l'âge minimum de départ à 65 ans et la durée de cotisations pour une pension complète à 49 années. Dans le régime complexe actuellement en vigueur, les Brésiliens peuvent faire valoir leurs droits à une retraite intégrale à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, ou en ayant cotisé respectivement pendant 35 et 30 ans. Dans la pratique, ils font valoir leurs droits à la retraite à un âge généralement inférieur. Car en vertu du régime en vigueur, il leur suffit pour bénéficier d'une retraite à taux plein de cumuler 95 points pour les hommes et 85 pour les femmes en additionnant leur âge et leur nombre d'années de cotisations.