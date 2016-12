Ghardaïa : 21 individus soupçonnés d’incitation à la haine arrêtés

Vingt et un individus soupçonnés d’incitation à la haine et la violence, constitution d’une association de malfaiteurs et regroupement non autorisé ont été écroués par le procureur de la République prés le tribunal de Ghardaïa, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Après l’audition de 22 individus résidant dans la zone nord de la commune de Ghardaïa, 21 d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt sous les chefs d’inculpation de participation à des activités subversives, incitation à la haine et la violence, détention d’armes blanches prohibées, association de malfaiteurs et diffusion de documents et tracts subversifs appelant à la haine "ethnique", a fait savoir la même source.