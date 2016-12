Syrie: 80.000 personnes ont fui Alep-Est

Au moins 80.000 personnes ont fui l'est d'Alep depuis le début, le 15 novembre, de l'offensive des forces syriennes pour reconquérir ce secteur de la deuxième ville de Syrie contrôlé par les groupes armés, a annoncé mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ces déplacés ont cherché refuge notamment dans les quartiers gouvernementaux de l'ouest de la ville (...), a précisé Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH. Les civils retenus à Alep-ouest par des groupes terroristes fuyaient les combats intensifiés au sol et des bombardements aériens au fur et à mesure que les forces régulières syriennes progressent dans la zone rebelle, dont elles ont pris le contrôle des quartiers septentrionaux.