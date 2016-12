Un terroriste se rend à In Amenas avec un important lot d'armes

Un terroriste s'est rendu mercredi à In Amenas (wilaya d'Illizi) aux autorités sécuritaires avec un important lot d'armes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l’Armée Nationale Populaire et ses services de sécurité, le terroriste dénommé "B. Abdallah" s'est rendu ce matin 7 décembre 2016, aux autorités sécuritaires au niveau du secteur opérationnel d'In Amenas (4eme RM)", précise le communiqué. Ce terroriste était "en possession d'un fusil mitrailleur (FMPK), un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un lance-roquettes anti-char, deux grenades, quatre chargeurs, ainsi que de 536 balles de différents calibres", selon la même source.