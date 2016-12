Présidentielle au Ghana: le président Mahama "fier" de son bilan

Le président ghanéen John Dramani Mahama s'est dit "très confiant" quant à l'issue du scrutin présidentiel de mercredi et "fier des choses réalisées" sous son mandat, en votant dans sa région natale de Bole (nord). M. Mahama est arrivé mercredi dans sa région natale et a voté devant une importante foule de ses partisans lors de cette élection qui s'annonce particulièrement serrée. "Je suis fier de toutes les choses réalisées", a-t-il déclaré en marge du vote en évoquant son mandat. "Je suis fier des grands et petits chantiers. Apporter l'eau courante dans un village et changer ainsi les vies de ceux qui y vivent, est aussi important pour moi que de construire l'échangeur autoroutier Kwame Nkrumah" dans la capitale Accra, a-t-il ajouté, se disant "très confiant".