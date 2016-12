55 millions d'unités de jeux pyrotechniques saisis en 2016

Les services des Douanes ont saisi 55 millions d'unités de jeux pyrotechniques et de pétards et enregistré 120 infractions d'importation illégale de ces produits durant l'année 2016, a annoncé mercredi à Alger, l'inspecteur principal de cette institution, Henad Rezki. Les services des douanes algériennes "ont enregistré 120 infractions liées à l'importation illégale de jeux pyrotechniques et de pétards en 2016 et saisi 55 millions d'unités contre 100 millions en 2015", a déclaré M. Henad lors d'une conférence de presse à l'occasion du lancement par la Direction générale de la protection civile d'une campagne de sensibilisation a la dangerosité de l'utilisation des pétards et objets pyrotechniques.