John Kerry rencontre Sergueï Lavrov en Allemagne

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry va rencontrer mercredi soir en Allemagne son homologue russe Sergueï Lavrov pour discuter d'un projet de cessation des combats à Alep, a indiqué une source officielle. Le chef de la diplomatie américaine sortant, en tournée d'adieux en Europe, est ensuite attendu à Paris pour assister samedi à une réunion internationale de soutien à l'opposition syrienne, a indiqué mercredi le département d'Etat. L'entretien entre MM. Kerry et Lavrov à Hambourg, en marge des réunions annuelles de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et que le ministre américain avait déjà annoncé sur le principe, a été confirmé mercredi par la diplomatie américaine pour 19H00 GMT dans un grand hôtel de la ville.