Frontex lance sa force d'intervention rapide

L'agence européenne Frontex a annoncé mercredi le lancement de son corps d'intervention rapide fort de 1.500 fonctionnaires, destiné à aider les pays membres lors d'une situation d'urgence aux frontières extérieures de l'UE. "Aujourd'hui, nous avons acquis un outil puissant qui permettra à Frontex d'aider les Etats membres et de traiter ensemble les situations d'urgence aux frontières extérieures de l'UE beaucoup plus rapidement et efficacement", a déclaré le directeur exécutif de Frontex Fabrice Leggeri, cité dans un communiqué. En cas d'urgence, ce "pool de réaction rapide" doit être mis à la disposition de Frontex par les pays membres et associés de la zone Schengen, sous cinq jours ouvrables.