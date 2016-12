Algérie Poste lance la carte de paiement électronique

Algérie Poste a lancé mercredi à Alger la carte de paiement électronique "Edahabia" qui permet d'effectuer tous types de transactions financières et commerciales via internet. La cérémonie de lancement de ce service s'est déroulée en présence de la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Imane-Houda Faraoun, du ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Mouâtassem Boudiaf, et du secrétaire général de l'Union postale africaine, Younes Djibril.