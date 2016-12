Argent libyen pour Sarkozy : le livreur des fonds mis en examen

Le Franco-libanais, Ziad Takieddine, qui avait révélé avoir livré à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant trois valises d'argent libyen en 2006 et 2007, pour un montant total de 5 millions d'euros, a été mis en examen, a indiqué mercredi Médiapart. Le livreur des fonds libyen pour soutenir Sarkozy dans sa campagne présidentielle de 2007 est inculpé par le juge Serge Tournaire pour "complicité de corruption" et "détournement de fonds", a ajouté le journal électronique à l’origine des révélations sur cette affaire qui croit savoir que Nicolas Sarkozy et Claude Guéant sont au "pied du mur".