2.500 "combattants " européens encore en Syrie et en Irak

Entre 2.000 et 2.500 Européens partis combattre en Irak et en Syrie seraient encore sur place, confrontant les pays de l'UE à la menace de leur éventuel retour en termes de sécurité, selon un rapport européen. "Les chiffres les plus récents suggèrent que sur le total de combattants étrangers européens, environ 15-20% sont morts sur place, 30-35% sont déjà rentrés et 50% sont encore en Syrie et en Irak", d'après ce document du coordinateur de l'UE contre le terrorisme, Gilles de Kerchove.