Association Algérie/UE : deux documents complémentaires adoptés

Deux documents conjoints complémentaires ont été finalisés et adoptés à Alger, portant sur l’évaluation de l’Accord d’association et les priorités communes relatives à la Politique européenne de voisinage révisée (PEV), dans le cadre du renforcement des relations globales entre l'Algérie et l'Union européenne (UE), a annoncé jeudi le directeur de la coopération avec l’UE et les Institutions européennes au ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani.