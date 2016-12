Plus de 260 cadavres de terroristes de Daech dans les rues de Syrte

Plus de 260 cadavres de membres du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) ont été récupérés en deux jours dans les rues et les bâtiments de Syrte après le reprise du contrôle de cette ville de l'est de la Libye par les forces du Conseil présidentiel du gouvernement d'union libyen, ont annoncé ces forces dans un communiqué. "266 cadavres de terroristes" ont été récupérés mardi et mercredi "dans les rues ou dans les maisons de différents quartiers de Syrte", a précisé dans un communiqué le centre d'information des opérations "al Bounyane al Marssous", relevant des forces du conseil présidentiel libyen. Les opérations "de ratissage et de nettoyage" se poursuivaient dans la ville portuaire du nord de la Libye trois jours après l'annonce, lundi, de la "victoire" sur les terroristes par les forces du gouvernement d'union nationale (GNA).